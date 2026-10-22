En esta noticia Mendel amplía su plataforma de gestión financiera

Los viajes de negocios representan un gasto de u$s 67,700 millones de dólares en América Latina para 2026, de acuerdo con estimaciones de la Global Business Travel Association (GBTA). Un mercado en el que la startup Mendel busca reducir la carga administrativa de las empresas con una solución que centraliza los pagos y permite controlar cada operación desde la reserva.

La compañía de gestión de gastos corporativos está lanzando una herramienta integrada a su plataforma de viajes que elimina la necesidad de que los colaboradores adelanten dinero de su bolsillo y esperen reembolsos, al tiempo que permite a las áreas de finanzas dar seguimiento a los gastos en tiempo real.

El sistema vincula cada reserva con su transacción, presupuesto, centro de costos y flujo de aprobación. De esta manera, la información financiera queda registrada desde el origen del gasto, en lugar de recopilarse posteriormente mediante comprobantes y procesos manuales de conciliación.

El objetivo es atender uno de los puntos de fricción en la administración de viajes corporativos: la falta de conexión entre las reservaciones, los pagos y los registros contables. Cuando estos procesos operan por separado, las empresas pueden perder visibilidad sobre el presupuesto disponible y aumentar la carga de trabajo de sus equipos financieros.

Con la nueva solución de Mendel las reservas pasan por los niveles de autorización establecidos por cada compañía antes de concretarse. También registra los datos necesarios para integrar las operaciones con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que facilita la conciliación de gastos y la elaboración de reportes financieros.

“Los viajes corporativos no deberían financiarse con el dinero de los colaboradores ni convertirse en una carga administrativa para Finanzas”, afirmó Juan Francisco Monte de Oca, director de marketing y ventas de Mendel México.

Mendel amplía su plataforma de gestión financiera

La solución forma parte de la estrategia de Mendel para integrar los gastos corporativos y los viajes de negocios en una misma plataforma. La empresa opera en México, Argentina, Chile y Colombia, y reporta más de 1,000 compañías clientes, entre ellas FEMSA, MercadoLibre, Arcos Dorados, KPMG y AB InBev.

La digitalización de estos procesos busca reducir las tareas manuales y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones financieras.

Sin embargo, el alcance de estas herramientas también depende de su integración con los sistemas de cada empresa y de la adopción de nuevos procedimientos internos.