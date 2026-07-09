Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Sagitario para este jueves

Resolverás un desacuerdo con alguien a quien estimas, aunque tomará tiempo para que la relación vuelva a ser como antes. Necesitas ser más consistente con lo que deseas y luego tener el coraje de expresarlo. Sentirás una gran satisfacción cuando logres comunicar lo que llevas dentro.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario, según el horóscopo?

Hoy, Sagitario irradia magnetismo en el amor; una conversación sincera abrirá puertas y afianzará lazos. Compatibilidad destacada del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Sagitario este jueves?

Sagitario, en el trabajo tu suerte crece al resolver un desacuerdo con alguien cercano. Sé coherente con lo que deseas y exprésalo con valentía: abrirás puertas y sentirás gran satisfacción al ser escuchado.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Sagitario

Sagitario puede cuidar su salud equilibrando su energía con descanso, ejercicio moderado y alimentación variada; evite excesos, hidrátese bien y gestione el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Sagitario

Escucha con calma. Define lo que quieres. Habla con paciencia y valentía.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.