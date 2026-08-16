La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

Descubres que no extrañas tanto como pensabas a esa persona que se ha apartado de tu vida. Si un amigo o una amiga se distanció por un enfado menor, quizá no era la compañía adecuada para ti y ahora te has dado cuenta. Podrás respirar con calma.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá un día afortunado en el amor: su magnetismo atraerá encuentros agradables y gestos sinceros. Hoy la mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, al soltar a quien no te aportaba, respiras con calma y tu suerte laboral mejora con decisiones claras y nuevas oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo puede cuidar su salud durmiendo 7–8 horas, comiendo balanceado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando tabaco y exceso de alcohol, manejando el estrés y asistiendo a chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Respira y disfruta de la calma. Enfócate en tus metas hoy. Rodéate de quien te aporta paz.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.