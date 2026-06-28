Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este domingo, 28 de junio de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este domingo para Leo

Para Leo, el día puede tensarse por un desacuerdo recurrente con un buen amigo; conviene escuchar su perspectiva y flexibilizar la propia.

Por la tarde, un rato de descanso resulta útil para recuperar calma y mantener la perspectiva.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Leo?

Leo, en el trabajo este 2026-06-28 podrías tener un desacuerdo con un compañero cercano sobre un tema recurrente; escucha su punto de vista y muestra flexibilidad para evitar tensiones. Si relativizas y te enfocas en lo importante, el equipo avanzará mejor. Por la tarde, tómate un espacio para relajarte y mantener la perspectiva.

Leo: así te irá en el amor este domingo

Hoy, las personas de Leo podrían enfrentarse a algunos desafíos en el amor, especialmente si surgen discusiones con amigos o parejas. Es un buen momento para permitir que los demás expresen sus puntos de vista, lo que puede ayudar a mantener la armonía en sus relaciones. Recuerda que aferrarte demasiado a tu postura puede generar tensión. La clave será la comunicación abierta y la disposición a escuchar.

En cuanto a la compatibilidad, los signos de Aries y Sagitario serán especialmente favorables para Leo hoy. Con Aries, la relación puede ser apasionante y dinámica, mientras que con Sagitario habrá una conexión basada en la diversión y el entendimiento mutuo. Dedicar tiempo a relajarse por la tarde ayudará a recargar energías y a poner en perspectiva los sentimientos, lo que beneficiará a cualquier relación amorosa que tenga Leo en su vida.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 94, 23, 58 y 3, útiles para tomar decisiones, elegir fechas clave o probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo: tras el desacuerdo, practica escucha activa y suelta la rigidez con tres respiraciones profundas antes de responder. Por la tarde, haz 20 minutos de caminata suave o estiramientos sin pantallas para relajarte y recuperar perspectiva.