La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este domingo para Escorpio

Para Escorpio, la jornada se tiñe de esperanza y buenos deseos, propicia para sostener un ánimo sereno.

En conversaciones sobre posibles negocios, las decisiones quedan en pausa, porque las apariencias podrían engañar.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Escorpio?

Escorpio, en el trabajo este 2026-06-28 sentirás un gran impulso de esperanza y buen ánimo que facilitará el diálogo y la colaboración; aprovéchalo para planificar y ordenar tus ideas, pero si aparece una propuesta de negocio o alianza, evita comprometerte, incluso de palabra y revisa cada detalle, porque las cosas podrían no ser como parecen.

Escorpio: así te irá en el amor este domingo

Escorpio, hoy la esperanza y los buenos deseos te envolverán en el amor; te mostrarás más cálido y dispuesto a abrir tu corazón. Procura disfrutar sin forzar conversaciones de compromiso ni promesas que aún no puedas sostener.

Tu mayor compatibilidad del día será con Piscis, signo que potenciará tu sensibilidad y acompañará tu optimismo con ternura y comprensión. Con esa conexión, los planes fluyen mejor si se mantienen simples y espontáneos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son "35, 2, 31, 59", útiles para decisiones importantes, juegos de azar y elegir fechas clave.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, deja que la esperanza te nutra, pero cuida tu calma manteniendo los pies en la tierra. Practica respiración consciente o una caminata breve para canalizar el optimismo y evita comprometerte en negocios hoy para proteger tu bienestar.