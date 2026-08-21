La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Capricornio para este viernes

Recibirás una noticia magnífica relacionada con tu empleo o con un negocio: se abre una nueva oportunidad o se aparta un competidor, o deja de obstaculizarte alguien que te venía poniendo trabas. Te sentirás muy feliz y con energía de sobra para trabajar y disfrutar a la vez.

El horóscopo del día para Capricornio (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy una racha favorable en el amor: la paciencia y la claridad fortalecerán vínculos y atraerán gestos sinceros. Compatibilidad especial con Tauro, con quien fluirán la confianza y los planes a futuro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este viernes?

Capricornio: recibirás una noticia magnífica en tu empleo o negocio; se abre una nueva oportunidad, se apartará un competidor o quien te ponía trabas dejará de hacerlo. Te sentirás muy feliz y con energía de sobra para trabajar y disfrutar a la vez.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio debe cuidar su salud equilibrando trabajo y descanso, con rutinas estables que incluyan sueño suficiente, hidratación y ejercicio moderado para fortalecer huesos y articulaciones. Evita sobrecargarte, cuida la postura con estiramientos diarios y mantén una alimentación sencilla y rica en minerales.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Capricornio

Define el siguiente paso concreto. Contacta aliados clave hoy. Celebra y gestiona tu energía.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.