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Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este jueves

Te intimida asumir responsabilidades porque dudas de tus habilidades y no estás seguro de poder cumplirlas bien. Eso te hace sufrir y te paraliza, lo que puede convertirse en un obstáculo al buscar una carrera profesional. Necesitas aprender a quererte y a fortalecer tu confianza en ti.

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¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Hoy, Acuario gozará de buena suerte en el amor; una conversación espontánea puede encender la chispa y la compatibilidad está especialmente favorecida con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este jueves?

Acuario: tu suerte en el trabajo crece cuando das pasos pequeños pese al miedo, pides apoyo y reconoces tus logros. Al fortalecer tu autoestima, se disipa la parálisis y se abren oportunidades.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Como Acuario, cuida tu salud con rutinas flexibles de ejercicio, buena hidratación y descanso; reduce el estrés con actividades creativas y sociales y no olvides los chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Acuario

Elige una tarea mínima y termínala. Reconoce un pequeño logro propio. Divide la responsabilidad en pasos y pide apoyo.

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En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.