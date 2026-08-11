Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El dólar canadiense cotiza a 12.31 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana mostró un leve avance de 0.33%, mientras que en el último año registra una caída de -7.02%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una racha inicial de cinco caídas consecutivas, seguida de un leve repunte, un retroceso puntual y un cierre con tres avances seguidos; pese al impulso final, el saldo general quedó ligeramente negativo y con señales de volatilidad moderada.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 4.29%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.35%.

En los últimos tres días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto sugiere que la moneda ha ido ganando valor en comparación con el periodo anterior.

Esta subida constante en la cotización puede reflejar un aumento en la confianza económica y una mayor demanda por el Dólar canadiense en el mercado internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.