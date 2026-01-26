Durante el cierre de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.64, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.52% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.69%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 4.54% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja en el largo plazo, a pesar de la reciente recuperación semanal.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con cuatro días de descenso, seguidos de un ligero aumento y una estabilidad en algunos momentos. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.9851%, es mayor que la volatilidad anual del 9.4337%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El incremento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.