La cotización del euro alcanzó los MXN 21.11 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 18 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.01% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.88%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis días de descenso. sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento y estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la percepción general de la moneda.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.

Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.