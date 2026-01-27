El dólar cotiza a 17.35 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 27 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.34 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.25%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, se registró un ligero aumento en uno de los días, seguido de una estabilización en el último. Esta fluctuación sugiere una posible inestabilidad en el mercado, aunque la tendencia general ha sido de disminución.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.90%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otros días. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su demanda en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.