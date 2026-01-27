El dólar canadiense cotiza a 12.62 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 27 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.41% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.67 pesos y un mínimo de 12.66 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.18%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se observaron dos días de aumento que interrumpieron brevemente esta tendencia, mientras que la estabilidad se mantuvo en un par de ocasiones. En general, el comportamiento del Dólar canadiense sugiere una presión a la baja en su valor.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.45%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que el Dólar canadiense está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un reflejo de una economía más robusta o de cambios en las políticas monetarias. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.