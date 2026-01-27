La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.66 en la sesión de cierre de mercados del martes, 27 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.14% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.68 pesos y un mínimo de 12.66 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.95%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observaron dos días de aumento que interrumpieron brevemente esta tendencia, mientras que la estabilidad se mantuvo en un par de ocasiones. en general, el comportamiento del dólar canadiense sugiere una presión a la baja en su valor.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.44%, es menor que la volatilidad anual del 8.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días.

La tendencia se mantiene favorable, lo que podría reflejar un aumento en la confianza económica y en las inversiones en Canadá. Sin embargo, es importante monitorear los factores que podrían influir en esta situación en el futuro.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.