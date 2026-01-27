Durante el cierre de mercados de este martes, 27 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.22, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.74% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del -15.89%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, hubo un ligero aumento en uno de los días, seguido de una continuación de la caída. en general, la estabilidad fue mínima, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.57%, es menor que la volatilidad anual del 8.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.