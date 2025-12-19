El dólar presenta una cotización de 18.02 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 19 de diciembre de 2025, cifras que muestran que la moneda subió un 0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 17.99 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar se mantuvo estable con un cambio del 0.00%, mientras que en el último año ha experimentado una variación negativa del -11.95% en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay)

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.23%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, lo que merece un seguimiento cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.