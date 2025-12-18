El dólar canadiense cotiza a 13.06 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 18 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.08 pesos y un mínimo de 13.07 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa. Esto sugiere una posible presión sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.37%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.66%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".