El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este jueves, 18 de diciembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 04.58 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 35 km al sureste de Crucecita, con una profundidad de 5.7 kilómetros, latitud de 15.586° y una longitud de -95.872°.

Aceleran planes híbridos de Kia; Nuevo León lidera desarrollo industrial; Banorte predice la tasa 2026

Terremoto de magnitud 4.3 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.