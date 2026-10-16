Preparar productos de limpieza en casa puede ser una alternativa para cuidar el presupuesto familiar. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, respalda los productos hechos en casa como lo es la pasta lavatastes y publica recetas de tecnología doméstica con ingredientes, costos y procedimientos para llevarlos a cabo de forma rápida y segura.

Una de estas opciones es la pasta lavatrastes, una preparación diseñada para lavar los platos que requiere 40 minutos de elaboración. Según la revista del Consumidor de octubre de 2026, su costo promedio es inferior a 30 pesos.

Persona que lava los platos con jabón. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los ingredientes se necesitan para preparar la pasta lavatrastes de la Profeco

La receta de tecnología doméstica de la Profeco permite elaborar 200 gramos de pasta lavatrastes con ingredientes que pueden adquirirse en droguerías. Acá el listado de los ingrediente que se necesitan:

10 cucharadas de Jordapon (cocoil isetionato de sodio o SCI).

5 cucharaditas de bicarbonato.

1 ¼ cucharaditas de ácido cítrico.

½ taza de agua purificada.

1 pizca de colorante vegetal verde.

½ cucharadita de alcohol del 96°.

½ cucharadita de vinagre blanco.

2 ½ cucharaditas de glicerina.

20 gotas de esencia de la preferencia personal.

El costo promedio de la preparación es de $26.36 , de acuerdo con los precios levantados en la Ciudad de México y la zona metropolitana del 7 al 11 de septiembre de 2026. La revista señala que el Jordapon, el ácido cítrico, la glicerina y la esencia pueden adquirirse en droguerías.

Pasta lavatrastes con fecha de elaboración, una ilustración de la Profeco. PROFECO

En el proceso de preparación vas a necesitar cubrebocas, un recipiente con capacidad máxima de 500 ml, cuchara sopera, recipiente plástico para que pongas tu pasta lavatrastes, una taza medidora y una cuchara cafetera.

¿Cómo preparar la pasta lavatrastes casera paso a paso?

Para elaborar esta pasta, la Profeco indica utilizar un recipiente de plástico y otro de vidrio, además de cucharas y una taza medidora. El tiempo estimado de preparación es de 40 minutos.

Mezclar los ingredientes secos. Colócate el cubrebocas. En el recipiente de plástico, mezcla el Jordapon, el bicarbonato y el ácido cítrico hasta que se integren por completo. Las cucharadas deben ser al ras, sin copete. Preparar la mezcla líquida. En el recipiente de vidrio, vierte el agua purificada, el colorante vegetal, el alcohol, el vinagre blanco, la glicerina y la esencia. Remueve hasta incorporar completamente los ingredientes. Integrar las preparaciones. Vierte poco a poco la mezcla líquida en el recipiente de plástico donde se encuentran los ingredientes secos. Integra todos los componentes. Dar forma y dejar reposar. Dale a la pasta la forma del recipiente de plástico y compacta con una cuchara. Deja reposar entre 24 y 36 horas y después tapa el recipiente.

La Profeco recomienda conservar la pasta en el recipiente de plástico bien cerrado, en un lugar fresco y seco. También indica que el envase debe tener una etiqueta visible con la leyenda: “Manténgase fuera del alcance de niñas y niños”.

Cuida la piel de las manos después de lavar los platos

Para cuidar la piel después de lavar los platos, sin importar que tipo de jabón o pata uses, puedes enjuagarte las manos con agua, secarlas suavemente y aplicar una crema hidratante.