El Metrobús de la Ciudad de México puso en marcha la Ruta Quetzalcóatl, el primer servicio de su red operado de forma exclusiva por mujeres. La ruta conecta el Centro Histórico y Paseo de la Reforma con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), y cuenta con un equipo de 48 conductoras.

A través de un comunicado oficial, el organismo explicó los detalles de operación de este servicio, que funciona como una extensión de la Línea 4 del Metrobús y busca ampliar la participación femenina en el transporte público capitalino.

Metrobús de la Ciudad de México

Con la incorporación de estas operadoras, la presencia de mujeres conductoras en el sistema aumentó de 33 en febrero de 2026 a 80 en octubre del mismo año . Esto elevó su participación dentro de la plantilla total de operadores del 1.6% al 3.7%.

¿Qué es la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús?

Se trata del primer servicio del Metrobús capitalino cuyas unidades son conducidas solo por mujeres. La iniciativa se implementó en coordinación con la empresa concesionaria responsable de la operación y forma parte de las acciones para promover una mayor participación femenina en puestos tradicionalmente ocupados por hombres.

Las unidades eléctricas miden 8.5 metros de longitud y tienen un diseño inspirado en la serpiente que representa a Quetzalcóatl, figura de la tradición mesoamericana.

El recorrido se amplió el 30 de enero de 2026 hasta la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, lo que permite conectar esta zona con el Centro Histórico y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Estaciones de la Ruta Quetzalcóatl de la Línea 4

El trayecto desde Amajac hacia las terminales del aeropuerto contempla las siguientes estaciones:

Amajac Defensoría Pública Vocacional 5 Juárez Mercados San Juan Eje Central El Salvador Isabel la Católica Museo de la Ciudad Pino Suárez Las Cruces La Merced Mercado Sonora Cecilio Robelo Ing. Eduardo Molina Moctezuma San Lázaro Terminal 1 Terminal 2

En el sentido de regreso, desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, el servicio contempla estaciones como Hospital Balbuena, Mercado Sonora Sur, San Pablo, Pino Suárez y 20 de noviembre, antes de continuar hacia las estaciones que conducen a Amajac.

¿Cuánto cuesta el viaje y cuáles son los horarios?

El recorrido de la Ruta Quetzalcóatl entre el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y el AICM tiene un costo de 30 pesos por persona. Esta tarifa es superior a la del servicio habitual del Metrobús, cuyo pasaje general es de seis pesos.

La ruta opera durante todo el año, incluidos domingos y días festivos, con los siguientes horarios:

De lunes a sábado: de 4:30 a 00.

Domingos y días festivos: de 5:00 a 00.

Capacitación y certificación de mujeres en Metrobús CDMX

Además de incorporar a más mujeres a la operación de sus unidades, el Metrobús promovió la capacitación y certificación profesional de su personal.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, 57 de las 80 mujeres que integran la plantilla de conductoras ya cuentan con una acreditación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Esta certificación reconoce las competencias necesarias para manejar autobuses de tránsito rápido en los corredores del Metrobús y contempla la evaluación de conocimientos teóricos y habilidades prácticas.