Es oficial Argentina, Brasil y Paraguay impedirán el ingreso y egreso del país a quienes no completen la renovación de su pasaporte.

Los organismos de migraciones de Argentina, Brasil y Paraguay mantienen exigencias claras sobre la validez del pasaporte para poder ingresar o salir del territorio , y cada país aplica sus propias reglas ante un documento vencido.

En Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones establece que los documentos de viaje vencidos de sus ciudadanos serán admitidos solo para el ingreso al país, pero no para la salida. Por eso, quienes tengan el pasaporte vencido deberán renovarlo antes de poder egresar del territorio nacional.

En el caso de extranjeros que ingresan a Paraguay con un documento próximo a vencer, la autoridad migratoria ajusta el plazo de permanencia otorgado según la fecha de expiración de ese documento.

Qué exigen Argentina y Brasil

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones procede al rechazo inmediato en frontera cuando el extranjero presenta documentación de identidad que no cumple las condiciones previstas en la legislación vigente, lo que incluye casos de pasaportes que no están en regla.

En Brasil, la Policía Federal exige la presentación de un pasaporte o documento equivalente válido para autorizar el ingreso al país . Si el viajero no cuenta con un documento vigente, puede quedar impedido de entrar al territorio brasileño.

En ambos países, la validez del pasaporte es, entonces, una condición central del control migratorio, aunque cada organismo aplica el criterio según su propia normativa.

Argentina, Brasil y Paraguay impedirán el ingreso al país a quienes no completen la renovación de su pasaporte. Unsplash.

Recomendaciones antes de viajar

Ante este panorama, se recomienda verificar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación, especialmente si el viaje incluye cruces terrestres entre estos tres países.

Consultar directamente con el organismo migratorio de cada país o con la aerolínea antes de viajar es la forma más segura de evitar inconvenientes en frontera.