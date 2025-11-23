En esta noticia
En un avance notable que transforma el acceso a la vivienda, Infonavit ha declarado que ya no será necesario acumular puntos únicamente con tu cónyuge o familiares directos. A partir de ahora, también se podrá hacer con un corresidente, lo que abarca a una pareja no formal, amigo o compañero de vida.
Este cambio se implementa mediante el programa Unamos Créditos Infonavit, que permite la combinación de puntos con personas ajenas al núcleo familiar tradicional.
Según el instituto, “puedes tramitar tu crédito con tu cónyuge, familiar (padres, hijos o hermanos) o con un corresidente (pareja o amigo)”. La medida amplía las oportunidades de acceso a un crédito mayor para la adquisición de una vivienda. Infonavit se compromete a promover una visión más inclusiva y flexible, reconociendo las diversas formas de convivencia y los proyectos de vida compartidos.
¿Cómo evaluar tu capacidad para pagar un crédito Infonavit?
Antes de comprometerse, es fundamental hacer cuentas. “Es muy importante que realices tu presupuesto familiar. Con esto conocerás el monto que podrás disponer para pagar tu crédito”, recomienda el organismo.
Además, se consideran factores como salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y bimestres de cotización continua. Si dejas de trabajar, “no se eliminan tus puntos del Infonavit”, pero sí pueden verse afectados los bimestres cotizados, lo que modifica tu puntuación total.
¿Cuáles son mis opciones para aumentar mis aportes o retirar mis ahorros?
Si ya estás cotizando, puedes mejorar tu puntuación haciendo aportaciones voluntarias. “Con el programa Aportaciones Extraordinarias los trabajadores pueden realizar aportaciones directamente a la Subcuenta de Vivienda”, señala el organismo.
Si estás pensionado bajo la Ley 73, puedes solicitar la devolución de tu ahorro sin necesidad de salir de casa. Solo requieres tu e.firma vigente y una cuenta bancaria a tu nombre. Para aquellos que se encuentran bajo la Ley 97, el trámite se realiza directamente con la Afore.