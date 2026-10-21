Islandia tiene una regla sanitaria particular para los caballos islandeses: si uno sale del país para ser exportado, no puede regresar.

La medida tiene como objetivo proteger a una población equina que permaneció aislada durante más de 1,000 años y prevenir la introducción de enfermedades infecciosas que podrían afectarla.

De acuerdo con Visit Iceland, la guía turística oficial del país, el caballo islandés es una de las razas más antiguas y puras del mundo.

¿Por qué los caballos islandeses no pueden regresar a Islandia?

La prohibición de retorno responde a una política de prevención sanitaria. La Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia (MAST) establece medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de introducir agentes infecciosos que puedan afectar a los caballos de la isla.

Una vez que un caballo islandés es exportado, no puede volver a incorporarse a la población equina del país .

El animal podría haber estado expuesto a enfermedades durante su estancia en el extranjero, por lo que impedir su regreso funciona como una barrera sanitaria.

Esta política también explica las restricciones que Islandia aplica a determinados equipos ecuestres usados que ingresan desde otros países.

Las sillas de montar y las bridas, por ejemplo, pueden transportar microorganismos si no se limpian y desinfectan correctamente.

La medida protege a una de las razas equinas más antiguas, aislada durante más de 1.000 años.

La raza de caballos que lleva más de 1.000 años aislada

Los primeros caballos llegaron a Islandia con los colonos nórdicos entre los años 860 y 935 d. C. Según Visit Iceland, en el año 982 el Althing, el parlamento islandés, prohibió la importación de nuevos caballos a la isla.

Esta restricción contribuyó a preservar el aislamiento de la población equina durante más de mil años, sin incorporar nuevas líneas genéticas procedentes del exterior.

Ese aislamiento permitió conservar características distintivas de la raza, tanto físicas como genéticas.

Con el tiempo, los caballos desarrollaron y conservaron características físicas y genéticas distintivas, adaptadas a las condiciones ambientales de Islandia.

El aislamiento no significa que los animales no puedan cruzarse con otras razas. Sin embargo, los ejemplares nacidos de esos cruces ya no se consideran caballos islandeses de raza pura y no pueden registrarse como tales.

Cómo es el caballo islandés: tamaño, peso y características

Aunque tiene una estatura menor que la de muchas otras razas, el caballo islandés es reconocido por su fuerza, resistencia y adaptación a las condiciones climáticas de la isla.

Entre sus principales características se encuentran:

Altura: entre 132 y 142 centímetros, aproximadamente.

Peso: entre 330 y 380 kilos.

Pelaje: desarrolla una doble capa gruesa durante el invierno, que muda cuando llegan los meses más cálidos.

Temperamento: suele ser tranquilo, curioso y sociable.

Colores: presenta una amplia variedad de colores y patrones, con más de 100 denominaciones reconocidas.