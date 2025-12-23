A medida que se acercan las vacaciones de verano, muchos argentinos todavía buscan un destino que combine descanso, naturaleza y experiencias memorables. En ese mapa, Cataratas del Iguazú vuelve a posicionarse como una de las opciones más elegidas del país, no solo por su impacto visual sino también por la propuesta turística que rodea al Parque Nacional.

Ahora, a ese recorrido se suma una novedad que transforma la visita: el restaurante Merkado del Gran Meliá Iguazú abre sus puertas a todos los visitantes, incluso a quienes no están alojados en el hotel.

Un hotel icónico dentro del Parque Nacional Iguazú

Ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, Gran Meliá Iguazú es el único hotel del país con vistas directas a las Cataratas y fue distinguido como el Mejor Hotel de Argentina por los World Travel Awards. Hasta ahora, muchas de sus experiencias estaban reservadas exclusivamente para huéspedes.

Desde este mes, eso cambia: cualquier visitante del parque podrá desayunar o almorzar en su restaurante Merkado, sumando una pausa gastronómica premium a la jornada de caminatas, circuitos y excursiones.

Desayuno buffet con vistas a una de las Siete Maravillas Naturales

La propuesta matutina incluye un desayuno buffet completo, con productos frescos, estaciones calientes, jugos naturales y pastelería artesanal. Todo servido con la atención característica del hotel y un escenario difícil de igualar: las Cataratas del Iguazú como telón de fondo.

Es una opción pensada para quienes quieren comenzar el día con energía antes de recorrer la Garganta del Diablo, los circuitos superior e inferior o las pasarelas del parque.

Menú paseo cataratas: sabores misioneros al mediodía

Para el almuerzo, Merkado presenta el “Menú Paseo Cataratas”, diseñado por el chef del hotel para rendir homenaje a la cocina regional con una mirada contemporánea.

Entre los platos destacados se encuentran la empanada de humita y queso artesanal con emulsión de ají dulce, el chipa guazú crujiente gratinado con vacío al grill o pacú a la gremolata, y un cierre dulce con helado artesanal de la selva, elaborado con ingredientes locales como yerba mate, maracuyá o frutos rojos.

La experiencia se disfruta en la terraza principal del hotel, con asador a la vista, rodeada de selva misionera y con una de las vistas más impactantes del país.

Una pausa gourmet en medio de la naturaleza

Ambas propuestas están disponibles todos los días, sujetas a disponibilidad de espacio, y están pensadas como una alternativa ideal para quienes buscan hacer una pausa durante la visita al parque sin salir de su entorno natural.

Así, la gastronomía se suma como un nuevo atractivo dentro de la experiencia Iguazú, combinando identidad local, paisaje y servicio de alto nivel.