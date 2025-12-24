En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2991 (Excusado).

 1°2991 11°9841 
 1591  12°9095
 3°3118  13°7827 
 7477  14°4553 
 9379  15°4728 
 6°6736  16°2179
 8641  17°3088 
 3219  18°5977 
 3967  19°9835 
 10°8122 20°7037 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.