Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2991 (Excusado).

1° 2991 11° 9841 2° 1591 12° 9095 3° 3118 13° 7827 4° 7477 14° 4553 5° 9379 15° 4728 6° 6736 16° 2179 7° 8641 17° 3088 8° 3219 18° 5977 9° 3967 19° 9835 10° 8122 20° 7037

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.