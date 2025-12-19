Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9554 (La Vaca).

1° 9554 11° 7155 2° 8176 12° 5664 3° 8016 13° 0309 4° 2497 14° 3972 5° 4786 15° 3497 6° 3386 16° 2053 7° 3428 17° 4089 8° 0641 18° 8398 9° 6345 19° 9338 10° 3948 20° 3802

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.