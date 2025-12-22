Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2160 (La Virgen).

1° 2160 11° 7360 2° 8990 12° 1373 3° 9692 13° 0312 4° 5970 14° 9088 5° 7820 15° 5913 6° 4376 16° 9496 7° 7556 17° 3985 8° 2245 18° 7706 9° 7371 19° 5081 10° 3247 20° 7203

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.