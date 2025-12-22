En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2160 (La Virgen).

 1°2160 11°7360 
 8990  12°1373
 3°9692  13°0312 
 5970  14°9088 
 7820  15°5913 
 6°4376  16°9496
 7556  17°3985 
 2245  18°7706 
 7371  19°5081 
 10°3247 20°7203 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.