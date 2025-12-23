Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 5125 (Gallina).

1° 5125 11° 9566 2° 6989 12° 7834 3° 3733 13° 8087 4° 1797 14° 0116 5° 8556 15° 3066 6° 3583 16° 6666 7° 7713 17° 8596 8° 1185 18° 2592 9° 4531 19° 7817 10° 5994 20° 0042

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.