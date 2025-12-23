En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 5125 (Gallina).

 1°5125 11°9566 
 6989  12°7834
 3°3733  13°8087 
 1797  14°0116 
 8556  15°3066 
 6°3583  16°6666
 7713  17°8596 
 1185  18°2592 
 4531  19°7817 
 10°5994 20°0042 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.