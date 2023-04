Los trabajos remotos más solicitados del 2023

Estar en casa y generar dinero es una realidad que tuvo su auge durante el 2020 y ha seguido creciendo. La preferencia de los usuarios es la de tomar un contrato bajo la modalidad de distancia para ahorrarse gastos de transporte, y otras ventajas implícitas. ¿Qué te parece? Si estás planeando migrar desde tu trabajo tradicional al digital, estás en el mejor momento.

Por lo tanto, hemos recopilado los tipos de trabajo remoto con mayor demanda para 2023 y posiblemente en años posteriores. Eso te ayudará a tener un objetivo más específico a la hora de escoger en qué área laboral entrar.

Todos estos trabajos remotos son de alta demanda debido a cambios en el mercado y el avance de ciertas áreas tecnológicas, como el caso de la I.A. Son de buena rentabilidad por lo que tendrás para ahorrar dinero e incluso ayudar a tus familiares con envíos de dinero si te preparás, y sabés aprovechar al máximo tus habilidades.

1. Programación web

No puede faltar, y es que, debido al alza de empresas digitales, cada vez más personas requieren que su negocio físico se traslade a la internet. ¿Cómo se puede hacer de forma eficiente? Para ello debes aprender sobre diferentes lenguajes como Java, C++, Python, PHP, y JavaScript, entre otros. Si aún no te has tomado el tiempo para formarte, tenés que saber que se estima que para el 2029 el mercado de programadores crezca hasta un 8%, lo cual representan el doble de años anteriores.

La demanda es alta, y por ende tenés que prepararte. Podés tomar cursos online con profesores certificados, y practicar al menos unas 2 o 3 horas al día. Eso irá poco a poco desarrollando tus habilidades para crear buenas plataformas que sean agradables a la vista, y sobre todo funcionales para los usuarios.

2. Diseño gráfico

En el diseño lo está todo, de nada vale una empresa genial si sus diseños para anuncios o promocionando cualquier aspecto, no son tan agradables. Es por eso que es tan importante el apartado visual: llama la atención de los futuros compradores. Por lo tanto, los diseñadores gráficos no pasan de moda y cada vez son más solicitados. En 2023 no es la excepción, por lo que se recomienda que te prepares en plataformas como:

Adobe Photoshop

Canva

Adobe Illustrator

GIMP es un editor de imágenes avanzado totalmente gratuito

Cada software mencionado tiene sus pros y contras, pero en general no son tan complicados a la hora de aprender a usarlo. Lo importante es que estarás asegurando la posibilidad de conseguir muy buenos trabajos remotos, sobre todo en el área de diseños enfocados a redes sociales, en donde las empresas buscan posicionarse.

3. Corrector de textos generados por I.A

La Inteligencia Artificial avanza, pero no es perfecta, sobre todo al escribir textos en español, por lo tanto, la industria en 2023 está generando empleos enfocados en correctores humanos de los textos hechos por Inteligencia Artificial. De igual manera aún se buscan escritores humanos para evitar este tipo de problemas en donde la calidad del contenido escrito se podría ver comprometida.

Es claro que la I.A es rápida para generar los textos, pero ¿a qué costo? El costo de la calidad puede verse afectada y es por ello que todavía, ser escritor y corrector freelance es uno de los puestos más solicitados y remunerados del mercado.

4. Intérpretes y traductores de textos o voz

De nuevo caemos en el hecho sobre la Inteligencia Artificial no haciendo muy bien su trabajo. La mejor forma de traducir un texto, tomando en cuenta contexto, semántica, y muchos otros elementos es recurriendo a personal humano. Por lo tanto, para este año y futuros lo mejor es prepararse en varios idiomas, para conseguir un puesto de los más pagados en internet.

Saber inglés es lo mínimo para poder entrar en este ámbito laboral, pero no te preocupes, ya que aún dominando solo 2 idiomas podrás conseguir muy buenos pagos. Podrás pagar desde 12 euros, hasta 25 euros la hora dependiendo de en qué plataforma consigas clientes.

Esperamos que estos trabajos te motiven a prepararte, e ir en la búsqueda de una buena fuente extra de ingreso; todo sin salir de casa. La era digital no ha terminado, y se viene un auge enorme en la demanda de dichos trabajos, por lo tanto, aprovecha la oportunidad y únete al mercado demostrando tus habilidades.