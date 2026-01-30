En la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, al noreste de la provincia de Huesca, se encuentra Graus, una pequeña localidad repleta de color y tradición, ideal para realizar una escapadade fin de semana.

Esta villa es reconocida por su gastronomía. En particular, el mercado de la trufa goza de fama internacional, al igual que su deliciosa longaniza, que ostenta el récord del embutido más largo del mundo.

Actualmente, residen en la localidad 3434 habitantes que, según se informa en el sitio oficial de turismo, aún mantienen el uso del aragonés para comunicarse entre sí, en una variante local conocida como grausino.

El precioso pueblito de Aragón que está escondida entre dos ríos y es un auténtico paraíso natural (foto: archivo).

¿Por qué es recomendable visitar Graus?

En Graus también se localiza uno de los puentes más significativos de España. Este puente, estratégicamente ubicado en la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, en la parte baja del pueblo, es una estructura medieval del siglo XII que fue testigo de la muerte de Ramiro I de Aragón.

Esta localidad situada en la comarca de Ribagorza conserva un patrimonio arquitectónico envidiable. Entre sus sitios de interés se puede destacar la basílica de la Virgen de la Peña, una construcción de estilo renacentista comenzada en el año 1538.

Del mismo modo, en el Barrio de Abajo se encuentra la Plaza Mayor, una pieza de urbanismo con forma de pentágono que es considerada una de las más bellas de todo Aragón.

Actividades en Graus

Graus presenta una amplia variedad de propuestas turísticas. Para aquellos que disfrutan de las actividades acuáticas, el río Ésera brinda la oportunidad de practicar rafting, kayak, navegar en piragua, pasear en hidropedales, realizar windsurf o esquí acuático.

Además, existen rutas de bicicleta que varían desde caminos sencillos hasta aquellos que requieren mayor exigencia.

Asimismo, para los entusiastas del senderismo y la escalada, se ofrecen opciones que permiten realizar trayectos adecuados para niños y adultos mayores, así como travesías más complejas para los más experimentados.

Guía para llegar a Graus desde Huesca

La ruta más adecuada para acceder a Graus desde Huesca es la que enlaza N-240 y N-123.

Para ello, es necesario tomar la ruta A-1231 en dirección a N-240 en Peraltilla y recorrer 11.9 kilómetros. Posteriormente, continúe por N-240 y N-123 hacia N-123a en Graus, tome la salida N-123a y conduzca 35.5 kilómetros.