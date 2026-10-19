El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta este lunes durante un acto celebrado en Madrid, su Contrato con España, su manera de entender el servicio público y la gobernabilidad del país.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado sus doce compromisos para llegar a Moncloa, entre los que figuran una bajada de impuestos, pensiones garantizadas y la construcción de un millón de viviendas. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha firmado este lunes el documento ‘Mi contrato con España’, con las prioridades que pretende impulsar si llega al Ejecutivo.

El texto, de cuatro páginas, se ha dado a conocer en un acto con la cúpula del partido de cara a las elecciones del 29 de noviembre, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

El documento define la jornada electoral como uno de los momentos más decisivos de la historia democrática de España y presenta las propuestas como un “compromiso personal” de Feijóo con los ciudadanos, “frente a la mentira, el abandono y la corrupción que lo han degradado todo”.

Un millón de viviendas y medidas para facilitar el acceso a los jóvenes

La vivienda ocupa uno de los doce puntos del documento. Feijóo se compromete a construir al menos un millón de nuevas viviendas y establece que los jóvenes tendrán prioridad para acceder al alquiler y a la compra, además de recibir ayudas para ello.

La propuesta también contempla medidas para proteger a las personas vulnerables y a los propietarios. En este último caso, el documento plantea facilitar el desalojo de los okupas en un plazo de 48 horas.

En materia económica, el candidato del PP propone revisar las “más de cien” subidas fiscales de los últimos años y llevar a cabo una bajada de impuestos. También plantea aumentar el salario medio para que la clase media vuelva a ser “el motor de este país”, junto con medidas para fomentar el incremento de la productividad.

Feijóo propone construir al menos un millón de viviendas y dar prioridad a los jóvenes en el acceso al alquiler y la compra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pensiones garantizadas, más médicos y cambios en educación

Otro de los compromisos es garantizar las pensiones actuales y futuras. Para ello, Feijóo propone actualizar las prestaciones actuales conforme al IPC, dentro del marco del Pacto de Toledo.

En sanidad, el documento plantea fortalecer la Sanidad Pública mediante la incorporación de más médicos y la mejora de sus condiciones laborales y retributivas. En educación, propone un sistema que premie el esfuerzo, eleve la exigencia académica y refuerce la autoridad de los docentes.

Además, Feijóo plantea que los contenidos educativos sean elaborados por las reales academias y se compromete a erradicar cualquier “adoctrinamiento” de las aulas. En materia de seguridad, propone aumentar los recursos y la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la protección en las calles.

El candidato popular incluye entre sus compromisos la independencia de las instituciones y la recuperación de las alianzas internacionales de España. Fuente: EFE EFE/ Sergio Pérez

Inmigración, instituciones y soberanía: los otros compromisos de Feijóo

Los doce puntos incluyen también medidas relacionadas con la política migratoria, las instituciones y las relaciones internacionales. En inmigración, Feijóo propone “ordenar” la llegada de extranjeros, reducir la inmigración irregular, prohibir por ley las regularizaciones colectivas y reforzar los criterios de acceso a la nacionalidad. El documento añade que la entrada o la permanencia ilegal en España no servirá para conseguir la residencia.

En el ámbito institucional, el candidato del PP plantea defender la soberanía nacional y la integridad territorial mediante el refuerzo de las fronteras, así como recuperar la calidad democrática y el respeto a la separación de poderes y a la judicatura. Para ello, propone que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado estén dirigidos por personas independientes.

También se compromete a presentar los presupuestos generales cada año y a convocar elecciones si se produce más de una prórroga presupuestaria. A estas medidas suma la intención de impulsar un Estado más ligero, con una auditoría de cada euro y recortes en ministerios, altos cargos y asesores. En este apartado, Feijóo afirma que todo cargo político “responderá por la corrupción de sus subordinados”.

Por último, el documento incluye el objetivo de recuperar el prestigio internacional de España y restablecer “las alianzas rotas” en la Unión Europea, Hispanoamérica y con los “aliados históricos”.