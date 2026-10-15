Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha defendido acelerar la construcción de vivienda y reducir las trabas administrativas.

La vivienda es uno de los principales ejes de confrontación entre el PSOE y PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Este jueves, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido acelerar la construcción de vivienda y reducir las trabas administrativas.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los nuevos decretos aprobados por el Ejecutivo el 6 de octubre y dirigido críticas a los populares y a Isabel Díaz Ayuso.

El PP pide construir un millón de viviendas en cuatro años

Desde las Palmas de Gran Canaria, Borja Sémper ha asegurado que el problema de la vivienda “no se resolverá si no se construye como si no hubiera un mañana” y ha manifestado que se precisan levantar un millón de viviendas durante los próximos cuatro años, según declaraciones recogidas por EFE.

Asimismo, ha afirmado que para alcanzar este objetivo -que considera “fundamental”- es necesario “modificar las leyes y acabar con la burocracia, hay que facilitar que se pueda construir más rápido”. De la misma forma, ha defendido introducir incentivos fiscales además de priorizar la construcción de vivienda. “Sin más vivienda no va a haber futuro”, ha sentenciado.

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha afirmado que se debe aumentar la construcción de viviendas y promover incentivos fiscales. EFE

Este planteo coincide con la estrategia que el PP ha promovido durante los últimos meses, que consiste en aumentar la oferta como eje central de su política de vivienda, frente a medidas de intervención sobre precios o prórrogas de contratos que el partido considera insuficientes.

Durante su intervención, Sémper también ha cuestionado al PSOE luego de que se diera a conocer información sobre la actividad inmobiliaria de la pareja de Montse Mínguez, portavoz socialista.

“Dirigentes del PSOE nos hablan de que quien tiene vivienda y la alquila es un buitre, y luego fíjese lo que pasa”, ha manifestado el portavoz nacional del PP, a la vez que ha acusado al PSOE de incurrir en una “hipocresía oceánica”.

Sánchez respalda a Montse Mínguez y lleva el debate a los decretos de vivienda

Desde Bruselas, Pedro Sánchez ha expresado su respaldo a Mínguez. “Por supuesto”, ha respondido el presidente del Gobierno a la pregunta sobre si mantenía su confianza en la portavoz socialista.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y ha aprovechado la polémica para criticar al PP y a Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, ha señalado que le sorprendía que los populares estuvieran dispuestos a debatir sobre la crisis de vivienda y ha aludido también a la presidenta madrileña: “Con todo lo que hemos escuchado sobre su ‘aticazo’”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada (León). Fuente: EFE ana f barredo

Por otro lado, el presidente ha reivindicado el debate que tendrá lugar en la Diputación Permanente del Congreso sobre los dos reales decretos ley de vivienda aprobados nuevamente por el Gobierno.

Sánchez considera que ese debate es el que determinará la posición de cada partido ante las medidas destinadas a intervenir sobre el alquiler y reforzar la protección de determinados inquilinos.