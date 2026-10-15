Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027, presentó en Buenos Aires la estrategia de la Xunta para el próximo Año Santo.

El comisario del Año Santo, Marcos Gómez Román, presentó en Buenos Aires la hoja de ruta hacia 2027. Con récord de turistas y un plan de casi 150 millones de euros, la Xunta de Galicia apuesta a la comunidad gallega de la Argentina.

“Galicia está de moda”. Así resume Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027, el momento que atraviesa la comunidad autónoma de cara al próximo Año Santo Compostelano. En 2025 Galicia recibió más de 8,8 millones de turistas, un 7% más que el año anterior, y las previsiones indican que en 2026 esa marca será superada.

El funcionario presentó el Xacobeo 2027 en el Club Español de Buenos Aires, junto al secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y al delegado de la Xunta en la Argentina, Alejandro López Dobarro. “Estamos definiendo un programa amplio y diverso, que combine la dimensión espiritual, cultural y turística del Xacobeo y que implique al conjunto de la sociedad gallega, al tejido empresarial y a las instituciones”, afirmó.

El punto de partida es auspicioso: en 2025 el Camino de Santiago superó las 500.000 Compostelas expedidas. Pero, en diálogo con El Cronista España, Gómez Román advirtió que “el éxito del Xacobeo no debe medirse únicamente por el número de visitantes”. El objetivo, dijo, es un turismo de calidad que “genere actividad económica sostenible y deje beneficios duraderos para Galicia más allá del propio Año Santo”.

La Xunta invita en Argentina a vivir un Xacobeo 2027 abierto al mundo y asentado en los valores del encuentro, la convivencia y la participación. Xunta de Galicia

Un plan de 150 millones de euros y una agenda imparable

La preparación del Año Santo se ordena en un Plan Director con una dotación cercana a los 150 millones de euros. Los fondos apuntan a mejorar la red de albergues, reforzar la accesibilidad y la seguridad de las rutas, que suman más de 1.700 kilómetros solo en territorio gallego, y conservar el patrimonio jacobeo.

En paralelo, el Plan Director de Patrocinios canaliza la colaboración público-privada. Para 2026, 2027 y 2028 se presentaron 700 proyectos, de los cuales 128 ya fueron aprobados para ejecutarse este año . “La colaboración público-privada resulta esencial porque nos permite sumar esfuerzos, ampliar la programación y llevar las actividades a un mayor número de localidades”, explicó el comisario.

La agenda incluye festivales de música, teatro, danza, cine y literatura, además de eventos deportivos, congresos y actividades vinculadas al Camino. Buena parte se agrupa bajo la marca Concertos do Xacobeo, que en 2026 reunió 190 eventos en 80 localidades gallegas y superó el millón de asistentes. Según Gómez Román, “algo similar será lo que se pueda vivir en el 2027”.

La participación ciudadana llega a través del programa Tu Xacobeo (O Teu Xacobeo), dotado con 3 millones de euros para proyectos de naturaleza, patrimonio y gastronomía. En la convocatoria de 2026 se seleccionaron 56 iniciativas, y en octubre abre la de 2027. A eso se suma un régimen de beneficios fiscales para empresas, entidades y particulares que realicen patrocinios y donaciones.

“Galicia os espera”

La visita a Buenos Aires no es casual. La Argentina alberga una de las comunidades gallegas más grandes del mundo y es un mercado clave para el Camino. Según Gómez Román, en lo que va de 2026 casi 7000 peregrinos argentinos hicieron el recorrido; de acuerdo con los datos oficiales de la Xunta, casi 6000 de ellos recibieron la Compostela, y la mayoría eligió el Camino Francés.

“Argentina ocupa un lugar muy especial por los evidentes vínculos que nos unen. Queremos que más argentinos descubran Galicia, que recorran el Camino y conozcan también el patrimonio, la gastronomía y la oferta cultural de las cuatro provincias”, señaló. Y cerró con una invitación directa: “Hemos venido a Buenos Aires para decir que Galicia os espera”.

Consultado sobre posibles acuerdos con aerolíneas u operadores turísticos, el comisario no anunció nuevas conexiones ni paquetes. Sí destacó que la Xunta trabaja desde hace tiempo con el mercado argentino, por sus vínculos con Galicia y el interés que despierta el Camino, y que el Año Santo será una oportunidad para “generar nuevas posibilidades de colaboración”. La campaña institucional que acompañará todo 2027 lleva un lema elocuente: Galicia espera a los suyos “en el mejor momento”.

Desde Santiago de Compostela se tarda poco más de una hora en llegar a este rincón escondido de Galicia. (Foto: archivo) Magnific

Oportunidades para las pymes

El impacto económico del Año Santo se extiende a la hotelería, la gastronomía, el alojamiento, el transporte y las empresas culturales. Para canalizarlo, la Xunta cuenta con tres herramientas: O Teu Xacobeo, que financia proyectos de autónomos, pequeñas empresas y entidades; el Plan Director de Patrocinios, y los incentivos fiscales para el sector privado.

“Nuestra prioridad es que las oportunidades lleguen a todo el territorio y que las empresas gallegas no sean solo beneficiarias de esta celebración, sino también protagonistas activas de su desarrollo” Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo.

El comisario sintetizó la estrategia en una frase: “La Xunta de Galicia avanza hacia el Xacobeo 2027 con una planificación que busca combinar proyección internacional, participación ciudadana, colaboración empresarial y una programación cultural y turística descentralizada en todo el territorio gallego”.

Para los gallegos que viven en la Argentina y sus descendientes, el mensaje de la Xunta va más allá de la promoción turística. “Queremos que los gallegos residentes fuera de nuestra comunidad se sientan también protagonistas de esta celebración”, dijo Gómez Román. Para ellos, el Año Santo es también una invitación a volver a casa.