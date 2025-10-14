Este martes 14 de octubre, usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar problemas para acceder a Canva, la popular plataforma de diseño gráfico. Al intentar ingresar, el sitio muestra el mensaje de error “504 Gateway Time-out”, lo que indica una falla en los servidores.

¿Qué dice Canva sobre la caída?

A las 16:55 (hora de España), Canva publicó un comunicado oficial en su página de estado reconociendo el problema: “Algunos usuarios pueden recibir una página de error al visitar canva.com. Estamos investigando el problema”.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la empresa agregó: “¡Nos ocupamos de ello! Sabemos que algunas personas tienen problemas para acceder a Canva. Estamos trabajando lo más rápido posible para que todo vuelva a funcionar. Para obtener actualizaciones, visita status.canva.com. ¡Agradecemos mucho tu paciencia!”.

¿Qué errores están viendo los usuarios?

El error más reportado es el “504 Gateway Time-out”, que aparece cuando los servidores no responden a tiempo. Según el portal Downdetector, los reportes comenzaron a escalar rápidamente desde las 15:00h, con un pico de más de 600 notificaciones a las 16:46.

Algunos usuarios también han visto el mensaje: “429 - Too many requests. Please wait before trying again”, lo que sugiere una sobrecarga en el sistema.