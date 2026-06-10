Este miércoles, 10 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 82.813 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,33%.

La cotización entre el euro y el rublo ruso ha caído, con un cambio de -2.83% en la última semana y una variación de -11.71% en el último año, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo ha mostrado una tendencia al alza, marcando un aumento constante durante los últimos seis días. Esta mejora en el valor de la moneda indica un fortalecimiento en su posición en el mercado frente a otras divisas.

A medida que continúa esta tendencia positiva, se genera un ambiente de confianza entre los inversionistas, lo que podría favorecer aún más el desempeño del rublo en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, que se sitúa en un 6.26%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.