ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8676 GBP este lunes, 26 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,01% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.61% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un interés creciente en la moneda, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo será necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 5.34%, es mayor que la volatilidad anual del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.