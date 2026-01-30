ElEuro y dólar cotiza a 1.1942 USD este viernes, 30 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,22% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.7%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.38%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que indica una disminución en su valor.

El análisis sugiere que esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos recientes que han afectado la confianza en la moneda. Es importante monitorear cómo evolucionará esta situación en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 8.46%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.