Este miércoles, 4 de febrero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1833 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,14%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una ligera disminución del -0.2%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.9%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

La tendencia actual refleja un clima de confianza en el mercado, lo que podría atraer más inversiones y generar un impacto positivo en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de este aumento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.98%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.70%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.