ElEuro y dólar cotiza a 1.1858 USD este martes, 27 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,13% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.88%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.98%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.96%, es menor que la volatilidad anual del 6.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.