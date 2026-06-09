ElEuro y dólar cotiza a 1.1546 USD este martes, 9 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,1% en relación con el último día.

En el mercado euro/dólar, la cotización retrocedió en la última semana (-0.44%) y acumuló una caída en el último año (-1.32%), reflejando una tendencia bajista reciente.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciado por el incremento en su valor durante las últimas jornadas. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la demanda y la confianza del mercado.

A medida que continúa esta tendencia, es probable que los inversores mantengan un enfoque optimista, considerando las implicaciones que esto puede tener para la economía y el comercio en general.

En la última semana, la volatilidad del Euro y dólar fue de 5.29%, que es menor que la volatilidad anual del 5.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.