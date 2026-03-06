Este 6 de marzo de 2026, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.72 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 24,427 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.44% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en el mercado de la compañía. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 3 descensos, además de 2 días de estabilidad. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, donde los incrementos superan a las caídas, lo que podría indicar un interés creciente por parte de los inversores. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 31.33%, significativamente superior a la volatilidad anual del 17.33%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.