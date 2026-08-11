La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 11 de agosto de 2026 es de 16,74 euros y documentan un total de 10.342 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,42%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un sesgo bajista: dos descensos iniciales, una sesión plana, un rebote, nuevas caídas con repuntes intermitentes y cierre con alza, pero con tono general negativo.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 9.25 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.99 %. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la acción ha sido mucho más estable en este periodo reciente, reflejando menos variaciones en su valor.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.