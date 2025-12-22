Este lunes, 22 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 13,09 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 74.807. Esta cifra refleja una variación del -0,91% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque hubo momentos de recuperación que impidieron una caída más pronunciada. La estabilidad en un día indica que, a pesar de la volatilidad, el mercado ha encontrado un punto de equilibrio temporal.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 8.24%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.90%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad semanal sugiere una tendencia más calmada en el mercado en este periodo reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,92 euros el y un mínimo de 10,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.