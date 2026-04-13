Este lunes, 13 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 817.911. Esta cifra refleja una variación del -1,4% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también refleja una falta de volatilidad extrema en el corto plazo. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 47.09%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.54%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.