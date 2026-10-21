El déficit comercial en España alcanzó los 45.818 millones.

El déficit comercial en España alcanzó los 45.818 millones de euros hasta agosto, un 30,5% más que en el mismo periodo del año anterior, debido a que las importaciones crecieron en mayor medida que las exportaciones.

Según los datos de comercio exterior publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones entre enero y agosto sumaron 264.182 millones de euros, un 3,2% más y una cifra que supone un máximo histórico para este periodo, mientras que las importaciones aumentaron un 6,5%, hasta los 310.000 millones.

La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) cayó 2,7 puntos, pasando del 87,9% en los ocho primeros meses de 2025 hasta el 85,2% en el mismo periodo de este año, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

El déficit no energético se disparó hasta los 23.452,1 millones de euros, un 71,5% superior a la cifra de hace un año (13.677,4 millones), mientras que el déficit energético aumentó un 4,4%, hasta los 22.366 millones.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (UE), que representan el 62,3% del total, aumentaron hasta agosto un 4,4% interanual. Pexels

Aumentan las exportaciones a Oceanía y América del Norte

Exportaciones por regiones

Unión Europea: aumentaron un 4,4% interanual y representan el 62,3% del total.

Zona euro: las ventas subieron un 3,7% y suponen el 53,7% del total.

Resto de Europa: las exportaciones crecieron un 0,2% y representan el 11,8% del total.

Oceanía: las ventas aumentaron un 38,6%.

América del Norte: las exportaciones subieron un 8%.

África: las ventas crecieron un 7,8%.

América Latina: las exportaciones descendieron un 7,1%.

Asia: las ventas cayeron un 5,6%.

Exportaciones por países

Mayores aumentos:

Indonesia: +63,9%.

Australia: +39,3%.

Vietnam: +29,3%.

Canadá: +27,3%.

Lituania: +18,9%.

Mayores descensos:

Emiratos Árabes Unidos: -34%.

Chile: -19,6%.

Japón: -19,4%.

Noruega: -18,6%.

Argentina: -15,7%.

Exportaciones a los principales socios comerciales

Italia: +10,7%.

Portugal: +9,8%.

Alemania: +4,7%.

Francia: +3,6%.

Comercio exterior con Estados Unidos y China

Estados Unidos:

Exportaciones: aumentaron un 6%, hasta los 11.944 millones de euros.

Importaciones: cayeron un 0,1%, hasta los 20.753 millones de euros.

Saldo comercial: déficit de 8808 millones de euros para España.

China:

Exportaciones: crecieron un 0,7%.

Importaciones: aumentaron un 11,1%.

Saldo comercial: el déficit se elevó hasta los 30.496 millones de euros.

Baleares encabezó el aumento de las ventas al exterior entre las comunidades autónomas. Shutterstock

Baleares, la comunidad más exportadora

Exportaciones por comunidades autónomas

Mayores aumentos:

Baleares: +13,5%.

Castilla-La Mancha: +10,1%.

Murcia: +8,9%.

Mayores descensos:

Extremadura: -7,3%.

Asturias: -4,6%.

La Rioja: -3,8%.

Exportaciones por sectores

Bienes de equipo: representan el 19,3% del total y aumentaron un 4,8%.

Alimentación, bebidas y tabaco: suponen el 18,8% del total y cayeron un 1,9%.

Productos químicos: representan el 16,1% del total y descendieron un 6,4%.

Sector del automóvil: concentra el 12,2% del total y creció un 1,1%.

Productos energéticos: las exportaciones aumentaron un 34,2%.

Materias primas: las ventas al exterior subieron un 23%.

Importaciones por productos

Productos energéticos: las importaciones aumentaron un 16,9%, hasta los 266.871 millones de euros.

Productos no energéticos: crecieron un 5%, hasta los 43.128 millones de euros.

Otras mercancías: las compras aumentaron un 65,9%.

Sector del automóvil: las importaciones subieron un 12,3%.

Materias primas: las compras crecieron un 10,2%.

Importaciones por países

Mayores aumentos:

Nigeria: +40,2%.

Letonia: +38,5%.

Hungría: +36,1%.

Bulgaria: +34,7%.

Japón: +29,5%.

Mayores descensos: