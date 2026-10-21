El déficit comercial en España alcanzó los 45.818 millones de euros hasta agosto, un 30,5% más que en el mismo periodo del año anterior, debido a que las importaciones crecieron en mayor medida que las exportaciones.
Según los datos de comercio exterior publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones entre enero y agosto sumaron 264.182 millones de euros, un 3,2% más y una cifra que supone un máximo histórico para este periodo, mientras que las importaciones aumentaron un 6,5%, hasta los 310.000 millones.
La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) cayó 2,7 puntos, pasando del 87,9% en los ocho primeros meses de 2025 hasta el 85,2% en el mismo periodo de este año, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.
El déficit no energético se disparó hasta los 23.452,1 millones de euros, un 71,5% superior a la cifra de hace un año (13.677,4 millones), mientras que el déficit energético aumentó un 4,4%, hasta los 22.366 millones.
Aumentan las exportaciones a Oceanía y América del Norte
Exportaciones por regiones
- Unión Europea: aumentaron un 4,4% interanual y representan el 62,3% del total.
- Zona euro: las ventas subieron un 3,7% y suponen el 53,7% del total.
- Resto de Europa: las exportaciones crecieron un 0,2% y representan el 11,8% del total.
- Oceanía: las ventas aumentaron un 38,6%.
- América del Norte: las exportaciones subieron un 8%.
- África: las ventas crecieron un 7,8%.
- América Latina: las exportaciones descendieron un 7,1%.
- Asia: las ventas cayeron un 5,6%.
Exportaciones por países
Mayores aumentos:
- Indonesia: +63,9%.
- Australia: +39,3%.
- Vietnam: +29,3%.
- Canadá: +27,3%.
- Lituania: +18,9%.
Mayores descensos:
- Emiratos Árabes Unidos: -34%.
- Chile: -19,6%.
- Japón: -19,4%.
- Noruega: -18,6%.
- Argentina: -15,7%.
Exportaciones a los principales socios comerciales
- Italia: +10,7%.
- Portugal: +9,8%.
- Alemania: +4,7%.
- Francia: +3,6%.
Comercio exterior con Estados Unidos y China
Estados Unidos:
- Exportaciones: aumentaron un 6%, hasta los 11.944 millones de euros.
- Importaciones: cayeron un 0,1%, hasta los 20.753 millones de euros.
- Saldo comercial: déficit de 8808 millones de euros para España.
China:
- Exportaciones: crecieron un 0,7%.
- Importaciones: aumentaron un 11,1%.
- Saldo comercial: el déficit se elevó hasta los 30.496 millones de euros.
Baleares, la comunidad más exportadora
Exportaciones por comunidades autónomas
Mayores aumentos:
- Baleares: +13,5%.
- Castilla-La Mancha: +10,1%.
- Murcia: +8,9%.
Mayores descensos:
- Extremadura: -7,3%.
- Asturias: -4,6%.
- La Rioja: -3,8%.
Exportaciones por sectores
- Bienes de equipo: representan el 19,3% del total y aumentaron un 4,8%.
- Alimentación, bebidas y tabaco: suponen el 18,8% del total y cayeron un 1,9%.
- Productos químicos: representan el 16,1% del total y descendieron un 6,4%.
- Sector del automóvil: concentra el 12,2% del total y creció un 1,1%.
- Productos energéticos: las exportaciones aumentaron un 34,2%.
- Materias primas: las ventas al exterior subieron un 23%.
Importaciones por productos
- Productos energéticos: las importaciones aumentaron un 16,9%, hasta los 266.871 millones de euros.
- Productos no energéticos: crecieron un 5%, hasta los 43.128 millones de euros.
- Otras mercancías: las compras aumentaron un 65,9%.
- Sector del automóvil: las importaciones subieron un 12,3%.
- Materias primas: las compras crecieron un 10,2%.
Importaciones por países
Mayores aumentos:
- Nigeria: +40,2%.
- Letonia: +38,5%.
- Hungría: +36,1%.
- Bulgaria: +34,7%.
- Japón: +29,5%.
Mayores descensos:
- Canadá: -23,4%.
- Chipre: -17,3%.
- Taiwán: -13,6%.
- Emiratos Árabes Unidos: -12,9%.