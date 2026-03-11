El sistema público de pensiones en España incluye varios mecanismos destinados a mejorar los ingresos de los jubilados. Entre ellos se encuentran complementos económicos diseñados para compensar situaciones específicas que han afectado a la carrera laboral de los trabajadores. Uno de los más relevantes es el complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que puede incrementar la pensión contributiva de quienes han tenido hijos y han visto afectada su trayectoria profesional por esa circunstancia. Este beneficio, gestionado por la Seguridad Social, puede alcanzar hasta 143,60 euros mensuales cuando se cumplen determinados requisitos. El complemento para reducir la brecha de género está dirigido a personas que reciben una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida a partir del 4 de febrero de 2021, fecha en la que entró en vigor esta medida. La finalidad de este complemento es compensar el impacto que la crianza de hijos puede tener en la carrera profesional y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Aunque la medida se diseñó inicialmente para reducir la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, la normativa permite que también lo soliciten hombres pensionistas con hijos, siempre que acrediten que su carrera profesional se vio afectada por esa situación. El importe del complemento es de 35,90 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro hijos. Esto significa que la cuantía máxima puede alcanzar 143,60 euros mensuales, una cantidad que se añade directamente a la pensión contributiva. Para recibir el complemento por brecha de género en la pensión, la Seguridad Social exige cumplir varias condiciones relacionadas con la situación familiar y la trayectoria laboral. Entre ellas se encuentran haber tenido uno o más hijos inscritos en el Registro Civil y percibir una pensión contributiva reconocida a partir de febrero de 2021. Además, solo uno de los dos progenitores puede cobrar el complemento por los mismos hijos. También existen situaciones en las que no se concede esta ayuda. Por ejemplo, la normativa excluye al progenitor que haya sido privado de la patria potestad por sentencia judicial o que haya sido condenado por violencia contra el otro progenitor o contra los hijos. Este complemento forma parte de las medidas adoptadas para reducir la brecha de género en las pensiones, una diferencia histórica que se explica, entre otros factores, por las interrupciones laborales vinculadas a la maternidad o al cuidado familiar. Los jubilados que cumplan los requisitos pueden solicitar el complemento para la reducción de la brecha de género en el momento de pedir la pensión o posteriormente. La solicitud se puede realizar a través de la plataforma Tu Seguridad Social, disponible en la sede electrónica del organismo. Para acceder es necesario utilizar sistemas de identificación como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Durante el trámite se debe marcar la casilla específica del complemento por brecha de género e introducir la información relacionada con los hijos. Si no se solicitó en el momento inicial, la normativa permite hacerlo más adelante, siempre que el pensionista cumpla los requisitos establecidos. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este complemento ya se aplica a cerca de un millón de pensiones en España, y su número de beneficiarios sigue aumentando a medida que más pensionistas solicitan esta ayuda.