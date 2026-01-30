En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 30 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 77,23 euros. El valor de apertura refleja una variación del 34,92499 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.07%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -28.05%, reflejando un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. A pesar de estos retrocesos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de crecimiento a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 47.41%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 77,2 euros.