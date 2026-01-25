En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 25 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 79,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 57,90963 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.32% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -29.38%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 37.45%, es menor que la volatilidad anual del 64.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.