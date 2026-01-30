En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 30 de enero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.246,9 euros, cifra que refleja una variación del -3,81% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.79%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 13.92%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mantenido una tendencia de crecimiento a largo plazo, lo que sugiere una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en el tiempo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 65.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 59.36%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.246,9 euros.