Este viernes, 30 de enero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 655,81 euros. El valor de apertura refleja una variación del -40,82671 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.2%, lo que refleja una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 36.59%, indicando una tendencia alcista y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un crecimiento sólido en el contexto del mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 54.34%, es menor que la volatilidad anual del 59.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 655,8 euros.