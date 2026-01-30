En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este viernes, 30 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 98.790,97 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,46% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un descenso del -3.79%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -18.38%, lo que indica que, a pesar de su popularidad y adopción, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad inherente a las criptomonedas, que puede afectar la confianza de los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 45.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 34.24%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 98.791 euros.